PSG : Transfert d’un joueur «important», l'annonce de France 98 !

Axel Cornic

Le Paris Saint-Germain doit se concentrer sur les départs en cette fin de mercato, avec une longue liste d’indésirables. On y retrouve notamment Randal Kolo Muani, qui ne rentre clairement pas dans les plans de Luis Enrique et dont l’avenir a été l’un des grands feuilletons des dernières semaines.

Troisième plus grosse recrue de l’histoire du club, Randal Kolo Muani n’a pas vraiment eu l’impact attendu au PSG. Ainsi, depuis un an les Parisiens s’efforcent de trouver une solution pour le vendre, avec notamment un prêt de six mois à la Juventus l’hiver dernier.

Le PSG dans l’impasse ? Ce prêt s’est terminé le 15 juillet dernier et si un retour à Turin a souvent été évoqué, l’international français est toujours au PSG pour le moment. Et les dernières indiscrétions n’arrangent pas vraiment la situation, puisque les médias italiens expliquent que la Juventus aurait décidé de jeter l’éponge, se tournant vers d’autres options.