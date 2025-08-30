Transfert au PSG : Un problème d’argent est dévoilé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Plus que jamais poussé vers la sortie par le PSG qui ne compte plus du tout sur lui pour l'avenir, Randal Kolo Muani est annoncé tout proche d'un nouveau départ en direction de la Juventus Turin. Mais Damien Comolli, le directeur général de l'écurie italienne, a jeté un coup de froid sur la piste Kolo Muani en évoquant un souci d'ordre financier à la Juve.

Désireux de se séparer au plus vite de Randal Kolo Muani, le PSG négocie un nouveau prêt avec la Juventus Turin, mais qui serait cette fois-ci assorti d'une option d'achat obligatoire pour l'attaquant de l'équipe de France. Le dossier semblait jusqu'ici en bonne voie, mais la Juve vient finalement de jeter un énorme froid sur le deal qui était prévu avec le PSG.

« On doit faire attention au fair-play financier » Damien Comolli, le directeur générale de la Juventus Turin, a évoqué un problème d'ordre financier pour boucler le retour de Kolo Muani en provenance du PSG : « On a eu quelques discussions avec le PSG, mais ce n'est pas allé plus loin. Je ne sais pas comment ça va finir. On doit faire attention au fair-play financier de l'UEFA. Le moindre euro compte », explique-t-il.