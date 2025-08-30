PSG : «Tout peut se passer», une belle surprise de dernière minute ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Clap de fin pour le feuilleton Maghnes Akliouche ? Le milieu offensif de 23 ans pourrait bien fêter sa première sélection en équipe de France la semaine prochaine. En tant que joueur du PSG ? Les rumeurs sur son transfert de l'AS Monaco ont partiellement alimenté l'été d'Akliouche qui s'est livré sur les ondes de RMC sur sa fin d'été agité sur Le Rocher.

Depuis le printemps 2024, le profil de Maghnes Akliouche est particulièrement apprécié par Luis Campos. C'est l'information que communiquait entre autres L'Equipe à l'époque. Néanmoins, les mercato passent, mais le futur international français convoqué pour le rassemblement de septembre par Didier Deschamps est toujours un joueur de l'AS Monaco. Il est question d'un prix de départ souhaité à 70M€ par les dirigeants du club monégasque.

«Peu importe ce qui arrive ou non dans trois jours, je me sentirai bien» Le PSG a été lié au dossier Akliouche pendant une bonne partie du mercato estival, mais rien ne semble être en mesure d'être bouclé. Invité de Rothen s'enflamme 48 heures après avoir appris sa convocation pour les matchs éliminatoires du Mondial 2026 contre l'Ukraine et l'Islande les 5 et 9 septembre prochain, le milieu offensif de l'AS Monaco a fait un point sur son avenir. « Rester à Monaco pour la Coupe du monde aux USA ? Pour un jeune joueur comme moi, c'est aussi nouveau ce mercato et cette sélection avec les A. Et j'essaie de la gérer comme je peux. J'essaie surtout de me concentrer sur le terrain et être un maximum performant et éviter de trop me prendre la tête avec ce qui se passe hors terrain. Maintenant, c'est vrai qu'on se pose toujours des questions. Mais la réalité est que je me sens aussi très bien à l'AS Monaco. Je la confiance du coach et de son staff. C'est un club avec des gens qui travaillent bien et avec qui je m'entends bien. Je suis bien ici. Peu importe ce qui arrive ou non dans trois jours, je me sentirai bien ».