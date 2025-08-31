Mercato : Le PSG désespéré, l'incroyable révélation de la presse étrangère !

Le Paris Saint-Germain se sépare de Gianluigi Donnarumma. C'est en effet le projet des deux parties depuis l'annonce la rupture à la mi-août. Néanmoins, pour des raisons financières, son départ pour Manchester City est remis en question à quelques heures de la fin d'un mercato estival durant lequel le Paris Saint-Germain aurait démarché bien des formations anglaises afin de refourguer Donnarumma.
Figurant dans l'équipe-type de la campagne 2024/2025 de la Ligue des champions et dernier rempart de premier choix du PSG dans la quête de sa première couronne en C1, Gianluigi Donnarumma ne doit pas passer l'été dans la capitale. Depuis la mi-août, tant le Paris Saint-Germain que l'entourage du joueur ont évoqué la fin de leur collaboration de quatre ans. La cause ? « Quelqu'un a décidé que je ne pouvais plus faire partie du groupe et contribuer à la réussite de l'équipe. Je suis déçu et découragé ». a confié Donnarumma sur Instagram.
Donnarumma trop cher pour Manchester City
Une signature à Manchester City a dès lors été pressentie, mais ne s'est toujours pas concrétisée. La faute à des revenus à 575 000€ par semaine touchés au PSG bien trop hauts pour les Skyblues qui ne souhaiteraient pas faire de lui le deuxième joueur le mieux payé du club derrière Erling Braut Haaland. D'autant plus que tant qu'Ederson ne sera pas parti, Donnarumma ne pourra pas s'installer à l'Etihad Stadium.
Le PSG chanterait les louanges de Donnarumma à la Premier League... depuis le début de l'été ?
Retour à la case départ donc pour le PSG qui, selon les indiscrétions du Daily Mirror, s'efforcerait depuis le début du mercato estival de « vanter les mérites » de Gianluigi Donnarumma à plusieurs pensionnaires de Premier League. Jusque-là sans succès donc pour le PSG alors que Chelsea deviendrait de plus en plus une solution de dernière minute pour cette fin de marché. Reste à savoir quel sera le dénouement du feuilleton Donnarumma désormais.