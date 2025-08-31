Mercato : Le PSG désespéré, l'incroyable révélation de la presse étrangère !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain se sépare de Gianluigi Donnarumma. C'est en effet le projet des deux parties depuis l'annonce la rupture à la mi-août. Néanmoins, pour des raisons financières, son départ pour Manchester City est remis en question à quelques heures de la fin d'un mercato estival durant lequel le Paris Saint-Germain aurait démarché bien des formations anglaises afin de refourguer Donnarumma.

Figurant dans l'équipe-type de la campagne 2024/2025 de la Ligue des champions et dernier rempart de premier choix du PSG dans la quête de sa première couronne en C1, Gianluigi Donnarumma ne doit pas passer l'été dans la capitale. Depuis la mi-août, tant le Paris Saint-Germain que l'entourage du joueur ont évoqué la fin de leur collaboration de quatre ans. La cause ? « Quelqu'un a décidé que je ne pouvais plus faire partie du groupe et contribuer à la réussite de l'équipe. Je suis déçu et découragé ». a confié Donnarumma sur Instagram.

Donnarumma trop cher pour Manchester City Une signature à Manchester City a dès lors été pressentie, mais ne s'est toujours pas concrétisée. La faute à des revenus à 575 000€ par semaine touchés au PSG bien trop hauts pour les Skyblues qui ne souhaiteraient pas faire de lui le deuxième joueur le mieux payé du club derrière Erling Braut Haaland. D'autant plus que tant qu'Ederson ne sera pas parti, Donnarumma ne pourra pas s'installer à l'Etihad Stadium.