Mercato : L’OM l’adore, la discussion secrète révélée pour un transfert !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Si Olivier Létang a assuré le contraire, des échanges ont bien eu lieu entre l’OM et le LOSC à propos d’Edon Zhegrova. Du côté de Marseille, on avance une conservation début août entre les présidents des deux clubs. Il aurait même été question d’un autre joueur, Alexsandro, qui serait très apprécié par la direction olympienne.

« Aujourd'hui, je n'ai eu aucune demande de l'Olympique de Marseille de pouvoir parler à mon joueur. » Selon Olivier Létang, l’OM serait en faute dans le dossier Edon Zhegrova, avec qui il a un accord contractuel. Le président du LOSC a assuré ne pas avoir été contacté par Marseille dans l’optique d’un transfert de l’ailier de 26 ans, alors que « les textes sont très clairs ».

L’OM adore Alexsandro Pourtant, comme indiqué par L’Équipe, des échanges ont bien eu lieu. Du côté de l’OM, on avance une conversation début août entre Olivier Létang et Pablo Longoria. Au-delà d’Edon Zhegrova, il aurait même été question d’Alexsandro (26 ans), que Marseille « adore », selon le quotidien sportif.