Transfert annulé à l'OM : Tout est relancé sur le mercato !

C'est la douche froide pour l'Olympique de Marseille. Après avoir bouclé la venue d'Hamed Junior Traoré, le comité directeur du club phocéen espére en faire de même avec Edon Zhegrova. Cependant, la méthode employée pour parvenir à ses fins n'a pas plu à Olivier Létang. Si bien que le président du LOSC a confié que Zhegrova n'irait pas à l'OM... sans pour autant fermer la porte à un départ ailleurs.

Edon Zhegrova (26 ans) était destiné à rejoindre l'Olympique de Marseille dans cette dernière ligne droite du mercato estival qui rendra son verdict le lundi 1er septembre au soir prochain. Mais problème, Olivier Létang s'y oppose catégoriquement à cause d'approches non réglementaires de la direction de l'OM auprès de l'ailier de 26 ans du LOSC.

«Ne pas mettre dans la tête du joueur la possibilité d'aller là-bas. Le débat est clos, c'est derrière nous» Après la large victoire du club lillois à Lorient ce samedi (7-1), le président du Lille Olympique Sporting Club a réglé ses comptes avec l'OM pour beIN SPORTS. « Je pense qu'il eut été bien de se parler entre clubs avant pour savoir si c'était possible ou pas et de ne pas mettre dans la tête du joueur la possibilité d'aller là-bas. Le débat est clos pour moi, c'est derrière nous ». Le feuilleton Zhegrova semble donc terminé dans la cité phocéenne.