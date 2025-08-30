OM : «Ce n’est pas mort», tout est relancé pour ce gros transfert ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

La fin du mercato estival devrait être extrêmement animée à l’OM. Le club phocéen pousse toujours pour l’arrivée d’Edon Zhegrova. L’ailier kosovar a prévenu le LOSC qu’il souhaitait rallier Marseille, mais ce samedi, le président lillois Olivier Létang a nié ce départ. Cependant, tout resterait ouvert dans ce gros dossier. Explications.

Ce dossier devrait tenir en haleine les supporters de l’OM jusqu’à la fin du mercato estival. Désireux de rejoindre le club marseillais, Edon Zhegrova voit son départ être bloqué par le président du LOSC, Olivier Létang. Jeudi, ce dernier dénonçait les méthodes marseillaises dans ce dossier, alors que selon lui, l’OM se serait mis d’accord avec le Kosovar sans prévenir le club lillois. Ce samedi, à l’issue de la victoire de Lille à Lorient (1-7), Olivier Létang a lâché une bombe dans ce dossier.

« Je pense qu'il n'ira pas à l'Olympique de Marseille » « Zhegrova ? Je pense qu'il n'ira pas à l'Olympique de Marseille, a affirmé Létang au micro de BeIN Sports. Pour un certain nombre de raisons. Est-ce qu'il sera lillois, réponse mardi (rires). Ce qui s'est passé ça doit rester entre nous, j'en ai parlé avec les intéressés. Est-ce que je fais référence au président Pablo Longoria ? Absolument. Le sujet Edon était un sujet qu'on connaissait depuis très longtemps. Quand j'ai vu un certain nombre de choses dans la presse début août je l'ai contacté en lui disant : « si vous êtes intéressés, venez maintenant parce qu'il y aura des conditions ». On n'avait pas eu d'échanges, mais on en a eu mercredi soir et jeudi où on n'a pas abordé le sujet », conclut le président lillois.