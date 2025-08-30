Mercato : L’OM n’en veut plus, son clan tente le tout pour le tout !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce n’est clairement pas un secret, mais l’OM cherche activement à se séparer de Pol Lirola en cette fin de mercato estival. Cependant, si certains clubs italiens s’étaient montrés intéressés il y a quelques semaines, le latéral de 28 ans n’aurait à ce jour aucune option concrète pour son avenir. Son clan a désormais pris les devants afin de lui trouver un point de chute.

Le mercato estival de l’OM est loin d’être terminé. Le club phocéen devrait enregistrer de nouvelles arrivées d’ici lundi 20h, avec notamment Arthur Vermeeren et Lustharel Geertruida qui arrivent sous forme d’un prêt avec option d’achat en provenance du RB Leipzig. Les dirigeants marseillais devraient également se focaliser sur certains départs dans les prochaines heures.

Lirola sur le départ Après avoir vendu Azzedine Ounahi à Gérone contre 6M€, l’OM aimerait conclure le départ de Pol Lirola. Le défenseur latéral de 28 ans plaisait à quelques clubs de Serie A comme l’Udinese, le Genoa, Pise, et Parme comme l’a révélé Foot Mercato. Cependant, ce samedi, le média indique que ces clubs de Serie A ne sont jamais allés plus loin que le stade des renseignements pour Lirola, qui dispose également d’un léger intérêt en provenance de Serie B…