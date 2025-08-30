Transfert à l’OM : «Aucune option», c’est un désastre !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Très actif sur cette fin de mercato estival, l’OM espère encore se renforcer. Mais le club phocéen espère également les départs de certains éléments indésirables comme Pol Lirola. Cependant, si certains clubs italiens s’étaient récemment manifestés pour le latéral espagnol, cet intérêt aurait diminué ces derniers jours.

De quoi sera faite la fin du mercato de l’OM ? Sur le plan des arrivées, Marseille s’apprête à frapper deux gros coups. En effet, les dirigeants phocéens ont trouvé un accord avec le RB Leipzig pour les arrivées de Lustharel Geertruida et d’Arthur Vermeeren. Les deux joueurs vont rejoindre l’OM sous la forme d’un prêt avec option d’achat.

Après Ounahi, l’OM veut vendre Lirola Sur le plan des départs, le club marseillais a finalisé la vente d’Azzedine Ounahi du côté de Gérone, et cherche désormais à se séparer de Pol Lirola. Le latéral droit espagnol a récemment attisé les convoitises de plusieurs clubs de Serie A. Comme l’a révélé Foot Mercato, Pise, Genoa, Udinese ou encore Parme se sont récemment renseignés sur le cas du joueur de 28 ans.