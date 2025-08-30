Transfert validé : Le gros message à l’OM

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Prêté au Panathinaïkos la saison dernière, Azzedine Ounahi n’entrait pas dans les plans de Roberto De Zerbi à l’OM. Le milieu de terrain marocain s’est engagé définitivement en faveur de Gérone, et va rapporter 6M€ au club marseillais. Sur ses réseaux sociaux, le joueur de 25 ans a publié un beau message d’adieux aux supporters phocéens.

Le mercato estival touche à sa fin. Mais du côté de l’OM, ces derniers jours ont été très animés. Dans le sens des arrivées, le club phocéen s’active avec les venues en prêt d’Arthur Vermeeren et de Lustharel Geertruida en provenance du RB Leipzig. Du côté des départs, Marseille a réussi à se séparer de l’indésirable Azzedine Ounahi.

Ounahi va rapporter 6M€ à l’OM Prêté au Panathinaïkos la saison dernière, le milieu de terrain marocain s’est engagé ce samedi en faveur de Gérone. N’ayant jamais véritablement réussi à s’imposer à l’OM, le joueur de 25 ans rejoint donc le club catalan, qui a déboursé 6M€ afin de finaliser l’opération. A noter que le club marseillais conserve également un pourcentage de 30 % sur une revente du Marocain. De son côté, Azzedine Ounahi a tenu à remercier les supporters marseillais suite à son départ.