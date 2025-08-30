Transfert validé : Le gros message à l’OM

Prêté au Panathinaïkos la saison dernière, Azzedine Ounahi n’entrait pas dans les plans de Roberto De Zerbi à l’OM. Le milieu de terrain marocain s’est engagé définitivement en faveur de Gérone, et va rapporter 6M€ au club marseillais. Sur ses réseaux sociaux, le joueur de 25 ans a publié un beau message d’adieux aux supporters phocéens.
Le mercato estival touche à sa fin. Mais du côté de l’OM, ces derniers jours ont été très animés. Dans le sens des arrivées, le club phocéen s’active avec les venues en prêt d’Arthur Vermeeren et de Lustharel Geertruida en provenance du RB Leipzig. Du côté des départs, Marseille a réussi à se séparer de l’indésirable Azzedine Ounahi.
Ounahi va rapporter 6M€ à l’OM
Prêté au Panathinaïkos la saison dernière, le milieu de terrain marocain s’est engagé ce samedi en faveur de Gérone. N’ayant jamais véritablement réussi à s’imposer à l’OM, le joueur de 25 ans rejoint donc le club catalan, qui a déboursé 6M€ afin de finaliser l’opération. A noter que le club marseillais conserve également un pourcentage de 30 % sur une revente du Marocain. De son côté, Azzedine Ounahi a tenu à remercier les supporters marseillais suite à son départ.
Le beau message d’adieu sur Instagram
« Marseille, il est temps de dire merci. Merci aux Marseillais, merci aux supporters. Merci de m’avoir fait découvrir le Vélodrome — ses frissons, sa ferveur — une expérience unique dans une ville qui vit au rythme du football. Je remercie celles et ceux qui, dans la discrétion, ont rendu possible la suite. Je suis heureux aujourd’hui de rejoindre le Girona FC. Belle saison à vous », a ainsi confié le désormais ex-joueur de l’OM sur son compte Instagram ce samedi après-midi. Désormais, la révélation de la Coupe du monde 2022 avec les Lions de l’Atlas va tenter de relancer sa carrière dans un nouveau championnat...