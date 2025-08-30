Mercato : Le PSG veut s'en débarrasser, la réponse inquiétante !

Axel Cornic

Revenu de son prêt, Randal Kolo Muani doit se trouver un nouveau club d’ici la fin du mercato, s’il ne veut pas passer les six prochains mois en tribunes. Le Paris Saint-Germain espérait pouvoir boucler une nouvelle opération avec la Juventus, mais les négociations semblent bloquer sur le montant, jugé beaucoup trop important côté italien.

C’est l’un des gros feuilletons de cet été. Après avoir passé la deuxième partie de saison dernière à la Juventus, Randal Kolo Muani est revenu au PSG, où il n’a clairement plus sa place. Un nouveau prêt à Turin semblait être possible, mais les choses se seraient grandement compliquées en cette fin de mercato.

Kolo Muani s’éloigne de la Juventus ? La presse italienne explique en effet que le PSG aurait décidé d’augmenter le prix pour Kolo Muani, allant jusqu’à 60 ou 65M€. De quoi refroidir la Juventus, où Igor Tudor semble désormais assez pessimiste. « Je n'ai dit en mars dernier qu'il nous manquait trois recrues. J'ai parlé du marché des transferts et rien n'a changé » a expliqué le coach bianconero, en conférence de presse.