«Il n'ira pas à l'OM» : Coup de tonnerre à la télévision, il annonce la fin du feuilleton du moment !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

« Le débat est clos ». Olivier Létang n'y est pas allé par quatre chemins. Sur les antennes de beIN SPORTS, le patron du LOSC a fermé la porte à double tour pour un transfert d'Edon Zhegrova à l'OM pour des raisons qu'il a naturellement expliqué. Un départ de l'international kosovar de 26 ans n'est cependant clairement pas à exclure... mais pas à l'Olympique de Marseille.

Cela devait être le transfert de cette fin de mercato pour l'Olympique de Marseille. D'autant plus qu'Edon Zhegrova semble s'être déjà mis d'accord sur les termes d'un éventuel contrat avec le club phocéen comme Foot Mercato l'a dernièrement affirmé. Ce samedi, le président du LOSC qu'est Olivier Létang a confirmé la tendance en jetant un énorme froid sur les ardeurs des dirigeants de l'OM dans la course à la signature de Zhegrova.

«Je pense qu'il n'ira pas à l'Olympique de Marseille» Au micro de beIN SPORTS, dans la foulée du large succès de l'équipe de Bruno Genesio sur la pelouse du FC Lorient ce samedi (7-1), Olivier Létang a mis un terme aux espoirs de l'OM pour le transfert d'Edon Zhegrova. « Zhegrova ? Je pense qu'il n'ira pas à l'Olympique de Marseille. Pour un certain nombre de raisons. Est-ce qu'il sera lillois, réponse mardi (rires). Ce qui s'est passé ça doit rester entre nous, j'en ai parlé avec les intéressés. Est-ce que je fais référence au président Pablo Longoria ? Absolument. Le sujet Edon était un sujet qu'on connaissait depuis très longtemps. Quand j'ai vu un certain nombre de choses dans la presse début août je l'ai contacté en lui disant : « si vous êtes intéressés, venez maintenant parce qu'il y aura des conditions ». On n'avait pas eu d'échanges, mais on en a eu mercredi soir et jeudi où on n'a pas abordé le sujet ».