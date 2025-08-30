«Il n'ira pas à l'OM» : Coup de tonnerre à la télévision, il annonce la fin du feuilleton du moment !

« Le débat est clos ». Olivier Létang n'y est pas allé par quatre chemins. Sur les antennes de beIN SPORTS, le patron du LOSC a fermé la porte à double tour pour un transfert d'Edon Zhegrova à l'OM pour des raisons qu'il a naturellement expliqué. Un départ de l'international kosovar de 26 ans n'est cependant clairement pas à exclure... mais pas à l'Olympique de Marseille.
Cela devait être le transfert de cette fin de mercato pour l'Olympique de Marseille. D'autant plus qu'Edon Zhegrova semble s'être déjà mis d'accord sur les termes d'un éventuel contrat avec le club phocéen comme Foot Mercato l'a dernièrement affirmé. Ce samedi, le président du LOSC qu'est Olivier Létang a confirmé la tendance en jetant un énorme froid sur les ardeurs des dirigeants de l'OM dans la course à la signature de Zhegrova.
«Je pense qu'il n'ira pas à l'Olympique de Marseille»
Au micro de beIN SPORTS, dans la foulée du large succès de l'équipe de Bruno Genesio sur la pelouse du FC Lorient ce samedi (7-1), Olivier Létang a mis un terme aux espoirs de l'OM pour le transfert d'Edon Zhegrova.
« Zhegrova ? Je pense qu'il n'ira pas à l'Olympique de Marseille. Pour un certain nombre de raisons. Est-ce qu'il sera lillois, réponse mardi (rires). Ce qui s'est passé ça doit rester entre nous, j'en ai parlé avec les intéressés. Est-ce que je fais référence au président Pablo Longoria ? Absolument. Le sujet Edon était un sujet qu'on connaissait depuis très longtemps. Quand j'ai vu un certain nombre de choses dans la presse début août je l'ai contacté en lui disant : « si vous êtes intéressés, venez maintenant parce qu'il y aura des conditions ». On n'avait pas eu d'échanges, mais on en a eu mercredi soir et jeudi où on n'a pas abordé le sujet ».
«Je pense qu'il eut été bien de se parler entre clubs avant pour savoir si c'était possible ou pas et de ne pas mettre dans la tête du joueur la possibilité d'aller là-bas»
Si l'on se fie au discours du président Olivier Létang au diffuseur partiel du championnat de France, le fait que l'OM n'ait pas fait les choses dans les règles pourrait bien avoir coûté au club le transfert d'Edon Zhegrova.
« Le joueur n'était pas là aujourd'hui (ndlr à Lorient) parce qu'on a pris la décision avec le coach de le protéger parce que psychologiquement il n'était pas en capacité de jouer. Il était arrivé simplement 10 minutes avant le début de l'entraînement hier alors qu'il devait démarrer le match en disant : « j'ai une proposition de l'Olympique de Marseille, je suis tombé d'accord avec eux, j'ai eu l'entraîneur, il me veut ». On a pensé qu'il n'était pas dans de bonnes conditions pour venir. Je pense qu'il eut été bien de se parler entre clubs avant pour savoir si c'était possible ou pas et de ne pas mettre dans la tête du joueur la possibilité d'aller là-bas. Le débat est clos pour moi, c'est derrière nous ». Clap de fin ou coup de bluff ? Réponse dans les prochaines 48 heures.