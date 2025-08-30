PSG : La nouvelle surprise de Luis Enrique !

Alexis Brunet

La saison dernière, le PSG a tout écrasé sur son passage, notamment en Ligue 1. Le club de la capitale s’est appuyé sur une attaque de feu, portée par un Ousmane Dembélé dans la forme de sa vie. Mais cette année, les Parisiens seront encore plus attendus par leurs adversaires et Luis Enrique a donc réfléchi à quelques surprises pour percer les défenses les plus coriaces.

Ce samedi, le PSG va disputer son troisième match de la saison en Ligue 1 contre Toulouse à l’extérieur. Après deux victoires 1-0, le club de la capitale voudra continuer sur cette lancée tout en essayant de se montrer le plus efficace possible en attaque. Pour le moment ce n’est pas encore le cas, notamment à cause de la reprise tardive des Parisiens.

Luis Enrique a prévu des surprises Lors de ses deux premiers matches de Ligue 1 contre Nantes et Angers, le PSG est tombé sur des blocs bas qui espéraient ne pas prendre de buts et pourquoi pas créer la surprise en contre. Cela sera peut-être encore le cas contre Toulouse, mais Luis Enrique a prévu le coup. Selon L’Équipe, le technicien espagnol cherche à rendre son équipe moins lisible et il y aura donc sans doute des nouvelles tentatives tactiques de sa part. Comme ce fut le cas lors des deux précédentes rencontres, des permutations pourraient s’effectuer régulièrement sur le front de l’attaque.