Clash sur le mercato : La grande décision de l’OM !

Si un accord contractuel a déjà été trouvé avec Edon Zhegrova, l’OM doit faire face à des négociations difficiles avec le LOSC et son président Olivier Létang, qui a déclaré samedi qu’il y avait peu de chances qu’il rejoigne Marseille. Des déclarations qui n’ont pas échaudé les dirigeants marseillais, déterminés à recruter l’ailier kosovar.
Après la victoire face à Lorient (1-7) samedi, Olivier Létang s’est de nouveau exprimé à propos d’Edon Zhegrova, au micro de beIN SPORTS. Le président du LOSC a une nouvelle fois regretté l’attitude de l’OM, avec qui l’ailier âgé de 26 ans a un accord, et laissé entendre qu’il y avait peu de chances qu’il rejoigne Marseille.
« J'ai dit qu'à mon avis il n'irait pas à l'Olympique de Marseille »
« Je pense qu'il eut été bien de se parler entre clubs avant pour savoir si c'était possible ou pas et de ne pas mettre dans la tête du joueur la possibilité d'aller là-bas. Le débat est clos pour moi, c'est derrière nous », a déclaré Olivier Létang. « J'ai dit qu'à mon avis il n'irait pas à l'Olympique de Marseille, mais je veux le garder. »
L’OM insiste pour Zhegrova
Le président du LOSC a tout de même ajouté qu’il avait promis un bon de sortie à Edon Zhegrova « s’il y avait une proposition intéressante. » Comme indiqué par L’Équipe, cela n’a pas fait peur à l’OM. Le club olympien ne lâche pas l’international kosovar (34 sélections) et espère toujours le recruter d’ici à la fermeture du marché des transferts.