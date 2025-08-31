Clash sur le mercato : La grande décision de l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Si un accord contractuel a déjà été trouvé avec Edon Zhegrova, l’OM doit faire face à des négociations difficiles avec le LOSC et son président Olivier Létang, qui a déclaré samedi qu’il y avait peu de chances qu’il rejoigne Marseille. Des déclarations qui n’ont pas échaudé les dirigeants marseillais, déterminés à recruter l’ailier kosovar.

Après la victoire face à Lorient (1-7) samedi, Olivier Létang s’est de nouveau exprimé à propos d’Edon Zhegrova, au micro de beIN SPORTS. Le président du LOSC a une nouvelle fois regretté l’attitude de l’OM, avec qui l’ailier âgé de 26 ans a un accord, et laissé entendre qu’il y avait peu de chances qu’il rejoigne Marseille.

« J'ai dit qu'à mon avis il n'irait pas à l'Olympique de Marseille » « Je pense qu'il eut été bien de se parler entre clubs avant pour savoir si c'était possible ou pas et de ne pas mettre dans la tête du joueur la possibilité d'aller là-bas. Le débat est clos pour moi, c'est derrière nous », a déclaré Olivier Létang. « J'ai dit qu'à mon avis il n'irait pas à l'Olympique de Marseille, mais je veux le garder. »