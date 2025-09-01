Transfert de dernière minute : Ousmane Dembélé blessé, signature surprise au PSG ?

La rédaction

Au cours de la dernière sortie du PSG en Ligue 1 qui s'est déroulée samedi soir à Toulouse (6-3), Ousmane Dembélé n'a pas terminé la rencontre. Non pas en raison d'un changement tactique de Luis Enrique, mais d'une blessure visiblement à l'ischio-jambiers. A quelques heures de la clôture du mercato, est-ce le moment de miser sur une recrue pour le secteur offensif de Luis Enrique au PSG ? C'est notre sondage du jour !

Le Paris Saint-Germain a fait un 3/3 en ce début de campagne 2025/2026 de Ligue 1. Après Nantes et Angers, les hommes de Luis Enrique ont passé six buts à Toulouse samedi dernier et se sont imposés sur le score de 6 buts à 3. Cependant, au cours de cette rencontre, Ousmane Dembélé a ressenti une gêne à l'ischio-jambiers qui l'a forcé à sortir à la 70ème minute de jeu.

«Il va faire la place aux jeunes pour challenger le quatuor offensif» Une alerte qui inquiète Luis Enrique ? L'entraîneur du PSG n'a pas dissimulé sa crainte face aux médias samedi soir. « Comment va Dembélé ? Je ne sais pas, il faudra voir avec le docteur. Ça semble important, mais c’est toujours difficile de savoir. C’est important pour nous de savoir qu’il est bien ». Dans la foulée, sur les ondes de RMC pendant l'After Foot, Walid Acherchour se confiait sur l'absence de volonté de Luis Enrique de disposer d'un élément offensif supplémentaire au PSG. « Une recrue offensive au PSG après la blessure de Dembélé ? Il reste 2 jours de mercato et on a bien compris que le PSG n'allait pas recruter offensivement. Il va faire la place aux jeunes pour challenger le quatuor offensif».