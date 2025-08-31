Transfert de Donnarumma : Volte-face inattendu du PSG ?

Axel Cornic

Le Paris Saint-Germain a décidé de changer de gardien, puisque Lucas Chevalier est arrivé du LOSC et Gianluigi Donnarumma est poussé vers la sortie. Ce dernier doit d’ailleurs se trouver un nouveau club avant la fin du mercato, avec Pep Guardiola qui souhaiterait l’attirer à Manchester City.

C’est le gros dossier de ces dernières heures du mercato. Placardisé à Paris, Gianluigi Donnarumma doit absolument trouver une solution avant ce lundi 1er septembre, s’il ne veut pas passer les six prochains mois en tribunes. Et une porte de sortie se dessine en Premier League, avec Manchester City.

Manchester City passe à l’action A en croire les dernières indiscrétions, les négociations entre le club anglais et le PSG se seraient récemment intensifiées. Un accord existerait déjà avec l’entourage de Donnarumma, avec un contrat de cinq ans et un salaire autour des 10M€. Ce qui bloquerait les choses, serait plutôt l’indemnité du transfert...