Mercato : Il signe à l’OM et hallucine !

De retour un an seulement après son départ à Al-Qadsiah, Pierre-Emerick Aubameyang a été accueilli chaleureusement par les supporters de l’OM à son arrivée à l’aéroport de Marignane, où ils étaient plusieurs centaines. « Quelque chose d’extraordinaire » pour l’attaquant âgé de 36 ans et un moment chargé en émotions, vécu notamment avec son père.
Dans un entretien accordé à Téléfoot, Pierre-Emerick Aubameyang est revenu sur l'accueil que lui ont réservé les supporters de l'OM à son retour.
« C'était quelque chose d'extraordinaire avec beaucoup d'émotions. Parce que quelque part, avoir de la reconnaissance, c'est toujours quelque chose de fort. D'autant plus dans une ville comme Marseille. Franchement c'était émouvant », a confié Pierre-Emerick Aubameyang.
Un moment également émouvant pour les proches de l’attaquant de l’OM : « J'étais avec mon père et mon frère. Je sais que mon père était fier, il filmait derrière moi et ma famille regardait à la télé, ma femme, mes enfants et ma mère. Ils étaient tous contents de voir cet accueil et moi personnellement, j'étais aux anges. »