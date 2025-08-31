Mercato : Il signe à l’OM et hallucine !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

De retour un an seulement après son départ à Al-Qadsiah, Pierre-Emerick Aubameyang a été accueilli chaleureusement par les supporters de l’OM à son arrivée à l’aéroport de Marignane, où ils étaient plusieurs centaines. « Quelque chose d’extraordinaire » pour l’attaquant âgé de 36 ans et un moment chargé en émotions, vécu notamment avec son père.

Dans un entretien accordé à Téléfoot, Pierre-Emerick Aubameyang est revenu sur l’accueil que lui ont réservé les supporters de l’OM à son retour. Ils étaient plusieurs centaines à avoir fait le déplacement à l'aéroport de Marignane afin de célébrer la venue de l’international gabonais (77 sélections, 31 buts), un an après son départ.

« C'était quelque chose d'extraordinaire avec beaucoup d'émotions » « C'était quelque chose d'extraordinaire avec beaucoup d'émotions. Parce que quelque part, avoir de la reconnaissance, c'est toujours quelque chose de fort. D'autant plus dans une ville comme Marseille. Franchement c'était émouvant », a confié Pierre-Emerick Aubameyang.