Il signe au PSG : Transfert validé par Luis Enrique !

Samedi soir après la victoire contre Toulouse (6-3), Luis Enrique a été interrogé sur la prestation de Lucas Chevalier, qui a sorti deux penalties coup sur coup. Et sans surprise, le technicien espagnol est ravi des débuts de son nouveau gardien, recruté par le PSG pour environ 55M€, bonus compris.
Malgré sa préparation tronquée, le PSG poursuit sa montée en puissance et continue son sans-faute en Ligue 1. En effet, samedi soir les Parisiens se sont imposés à Toulouse au terme d'un match complétement fou remporté 6 buts à 3. Néanmoins, le PSG aurait pu être plus en difficulté en seconde période si Lucas Chevalier n'avait pas sorti deux penalties coup sur coup. Après avoir choisi le bon côté sur le tir de Frank Magri, le portier du PSG n'a pas eu le temps de savourer puisque l'arbitre a décidé de faire retirer le penalty. Cette fois-ci c'est Cristian Cásseres qui s'en charge. Tireur différent mais résultat similaire puisque Lucas Chevalier choisit de ne pas plonger et sort un second penalty dans ce match. Le premier bilan pour l'ancien portier du LOSC, recruté pour 55M€, bonus compris, est donc très positif comme s'en réjouit Luis Enrique.
Luis Enrique salue les débuts de Chevalier
« Normalement, les joueurs du PSG ont de la qualité pour percer. Mais je dois parler que je suis très content de quelque chose que j'ai vu pendant les trois dernières semaines en termes de caractère, en termes de personnalité comme gardien », s'enflamme l'entraîneur du PSG en conférence de presse avant d'en rajouter une couche.
«Il a montré sa personnalité et sa qualité»
« Ce n'est pas facile pour un joueur, pour un gardien, de venir au Paris Saint-Germain et je pense qu'il a montré aujourd'hui, une fois de plus, sa personnalité et sa qualité. Je suis très content pour lui. Il était un peu énervé après que le match a fini parce qu'aucun gardien ne veut encaisser trois buts mais je suis très content de sa performance et bien sûr qu'il va être très content à l'avenir », ajoute Luis Enrique, rapporté par CulturePSG.