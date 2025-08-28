PSG - Transfert de Lucas Chevalier : Il annonce déjà du mouvement !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté par le PSG pour 40M€ en provenance du LOSC cet été, Lucas Chevalier va donc franchir un cap majeur pour la suite de sa carrière avec ce transfert. Et cela commence par la hiérarchie en équipe de France, puisque Didier Deschamps n’exclut pas une promotion pour le nouveau gardien du PSG…

Et si la place de Mike Maignan en équipe de France était menacée par Lucas Chevalier ? Ce dernier a fait l’objet de l’un des plus gros transferts du football français cet été avec une signature au PSG pour 40M€ + 15M€ de bonus. Et ce choix de carrière pourrait donc amener à une promotion chez les Bleus pour Chevalier…

« C’est différent au PSG » Interrogé en conférence de presse mercredi, Didier Deschamps a d’abord évoqué ce transfert de Lucas Chevalier au PSG : « Il est là, sur un plan personnel son changement de club l'expose plus. Non pas qu'il n'avait pas de lumière à Lille mais c'est différent au PSG », indique le sélectionneur de l’équipe de France, avant d’évoquer un bouleversement dans la hiérarchie des gardiens.