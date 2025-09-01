Adrien Rabiot : L'annonce de l'OM sur son départ

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Adrien Rabiot (30 ans) s'apprête à quitter l'Olympique de Marseille pour faire son retour en Italie et rejoindre l'AC Milan, une opération qui devrait avoisiner les 10 millions d’euros. Présent en conférence de presse dimanche soir après la défaite face à l’OL, Roberto De Zerbi a été interrogé sur la situation de l’international français.

Si l’idée d’une réconciliation avait été évoquée ces derniers jours, le mariage entre Adrien Rabiot et l’OM va bien prendre fin prématurément dans les heures à venir. Un accord de principe a été trouvé durant le week-end avec l’AC Milan pour le transfert de l’international français qui devrait être compris entre 10 et 15M€.

« Je n'ai pas parlé de mercato » Interrogé dimanche soir après la défaite de l’OM sur la pelouse de l’OL (0-1), Roberto De Zerbi n’a pas échappé à une question sur l’avenir du milieu de terrain. « J'étais préoccupé par le match ce soir, je n'ai pas parlé de mercato avec Pablo et Medhi Benatia », a affirmé l’entraîneur italien, rapporté par Le Phocéen.