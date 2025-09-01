Transfert à l’OM : Son club le libère, annonce imminente à Marseille !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

A quelques heures de la clôture du mercato estival programmée pour 20 heures ce lundi, l’OM aurait reçu une grande nouvelle ces dernières minutes puisque la presse anglaise affirme que West Ham laisserait Nayef Aguerd s’envoler pour Marseille afin d’effectuer ses tests médicaux précédant sa signature. Transfert bientôt bouclé donc.

L’Olympique de Marseille est une fois encore très inspiré sur le marché des transferts. La semaine dernière, Hamed Junior Traoré et Arthur Vermeeren ont déposé leurs valises à la Commanderie. Ces dernières heures, ils sont trois à grandement se rapprocher d’une signature à l’Olympique de Marseille. Trois recrues provenant de Premier League.

West Ham donne son aval à Aguerd pour sa visite médicale à l’OM Selon RMC Sport, Nayef Aguerd serait attendu à Marseille ce lundi pour boucler son transfert. Sky Sports confie ce lundi matin que West Ham aurait donné sa permission à l’international marocain de 29 ans de s’envoler pour la cité phocéenne afin d’y effectuer sa visite médicale et de signer son futur contrat.