Transfert à l’OM : Son club le libère, annonce imminente à Marseille !

A quelques heures de la clôture du mercato estival programmée pour 20 heures ce lundi, l’OM aurait reçu une grande nouvelle ces dernières minutes puisque la presse anglaise affirme que West Ham laisserait Nayef Aguerd s’envoler pour Marseille afin d’effectuer ses tests médicaux précédant sa signature. Transfert bientôt bouclé donc.
L’Olympique de Marseille est une fois encore très inspiré sur le marché des transferts. La semaine dernière, Hamed Junior Traoré et Arthur Vermeeren ont déposé leurs valises à la Commanderie. Ces dernières heures, ils sont trois à grandement se rapprocher d’une signature à l’Olympique de Marseille. Trois recrues provenant de Premier League.
West Ham donne son aval à Aguerd pour sa visite médicale à l’OM
Selon RMC Sport, Nayef Aguerd serait attendu à Marseille ce lundi pour boucler son transfert. Sky Sports confie ce lundi matin que West Ham aurait donné sa permission à l’international marocain de 29 ans de s’envoler pour la cité phocéenne afin d’y effectuer sa visite médicale et de signer son futur contrat.
Aguerd à l’OM pour 23M€
Foot Mercato a dévoilé dimanche soir qu’un transfert de 23M€ aurait été convenu entre l’OM et West Ham. Après l’échec menant à la piste Joel Ordonez pour le club phocéen, Roberto De Zerbi tient enfin sa grande recrue dans le secteur défensif pour la suite de la saison après 2 défaites en 3 matchs pour l’Olympique de Marseille.