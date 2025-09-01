OM : Rabiot s’en va, les grandes retrouvailles déjà annoncées ?

Alexis Brunet

L’aventure d’Adrien Rabiot à l’OM n’aura finalement duré qu’une saison. Alors que le milieu de terrain était adoré par les supporters, il va malheureusement s’en aller pour retourner en Italie. Marseille et l’AC Milan ont trouvé un accord pour un transfert à 10M€ et le Français pourrait bien retrouver son ancien coéquipier Jonathan Rowe très rapidement. Explications.

Comme chaque été, l’OM est l’un des clubs les plus actifs lors du mercato et cela devrait être encore le cas lors de cette dernière journée. En effet, le club phocéen cherche encore à boucler plusieurs transferts, que cela soit des achats ou bien des ventes. Pour le moment Marseille n’a que trois points en trois journées de championnat, ce qui va pousser les dirigeants olympiens à réagir.

Transfert confirmé pour Rabiot Pablo Longoria va donc passer une très longue journée et cela commence très fort. D’après le journaliste Fabrizio Romano et RMC Sport notamment, l’histoire d’Adrien Rabiot à l’OM est bel et bien terminée. Le milieu de terrain qui était poussé vers la sortie par le club phocéen après sa bagarre avec Jonathan Rowe va finalement rejoindre l’AC Milan dans le cadre d’un transfert à 10M€. Un vrai coup dur pour Marseille qui perd l’un de ses meilleurs joueurs la saison dernière.