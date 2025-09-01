OM : Rabiot s’en va, les grandes retrouvailles déjà annoncées ?

L’aventure d’Adrien Rabiot à l’OM n’aura finalement duré qu’une saison. Alors que le milieu de terrain était adoré par les supporters, il va malheureusement s’en aller pour retourner en Italie. Marseille et l’AC Milan ont trouvé un accord pour un transfert à 10M€ et le Français pourrait bien retrouver son ancien coéquipier Jonathan Rowe très rapidement. Explications.
Comme chaque été, l’OM est l’un des clubs les plus actifs lors du mercato et cela devrait être encore le cas lors de cette dernière journée. En effet, le club phocéen cherche encore à boucler plusieurs transferts, que cela soit des achats ou bien des ventes. Pour le moment Marseille n’a que trois points en trois journées de championnat, ce qui va pousser les dirigeants olympiens à réagir.
Transfert confirmé pour Rabiot
Pablo Longoria va donc passer une très longue journée et cela commence très fort. D’après le journaliste Fabrizio Romano et RMC Sport notamment, l’histoire d’Adrien Rabiot à l’OM est bel et bien terminée. Le milieu de terrain qui était poussé vers la sortie par le club phocéen après sa bagarre avec Jonathan Rowe va finalement rejoindre l’AC Milan dans le cadre d’un transfert à 10M€. Un vrai coup dur pour Marseille qui perd l’un de ses meilleurs joueurs la saison dernière.
Déjà les retrouvailles avec Rowe ?
Adrien Rabiot va donc retrouver le championnat italien qu’il connait comme sa poche fort de ses cinq années à la Juventus de Turin, mais il va également retrouver son ancien coach Massimiliano Allegri. Comme le rapporte RMC Sport, le milieu de terrain risque également de retrouver très rapidement son ancien coéquipier à l’OM Jonathan Rowe. En effet, au retour de la trêve internationale, les Milanais affronteront Bologne, club qu’a rejoint l’attaquant anglais dernièrement. Cela promet donc des possibles retrouvailles très tendues entre les deux hommes, qui s’étaient bagarrés à la suite de la défaite contre Rennes (1-0), ce qui leur avait valu d’être placés sur la liste des transferts par le club phocéen.