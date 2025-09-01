Mercato - OM : Discussions confirmées avec un international français !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L’Olympique de Marseille n’attend pas les bras croisés le coup de sifflet final du mercato programmé pour 20 heures. Les dirigeants marseillais ont la ferme intention de poursuivre le remodelage de l’effectif de Roberto De Zerbi. Le cas Benjamin Pavard reviendrait sérieusement sur la table du duo Pablo Longoria - Medhi Benatia, président et directeur du football de l’OM, mais s’est fait recaler pour une raison précise.

Dernièrement, il a été question d’un intérêt de la cellule recrutement de l’OM pour Benjamin Pavard. Le champion du monde 2018 est, si l’on se fie aux informations transmises par L’Équipe en cette fin de mercato, une alternative du dossier Joel Ordonez. Un temps vu comme une piste prioritaire par les dirigeants de l’OM, l’international équatorien ne déposera finalement pas ses valises à la Commanderie.

«Le dossier Ordonez est mort. Bruges ne veut pas vendre» La cause ? Un refus du Club Bruges de finalement céder son joueur qui était en instance de départ depuis plusieurs semaines désormais. Ces dernières heures, sur les ondes de RMC, Walid Acherchour profitait de sa présence sur le plateau de l’After Foot dimanche soir dans l’optique de fermer toute possibilité de recrutement du défenseur central de 21 ans à l’Olympique de Marseille. « Le dossier Ordonez est mort. Bruges ne veut pas vendre ». Ce qui, si l’on en croit les sources de L’Equipe, pourrait donc déboucher sur une offensive de la direction marseillaise auprès de ses homologues de l’Inter pour Benjamin Pavard.