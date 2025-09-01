Transfert annulé au PSG : Le coup de tonnerre à 63M€ ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

A quelques heures seulement de la fin du mercato, Randal Kolo Muani n’a toujours pas trouvé de point de chute. Alors que la Juventus se serait retirée de l’opération, deux de ses trois options de dernière minute en Angleterre privilégieraient un autre profil. A Newcastle, un transfert à 63M€ lui fermerait la porte.

Randal Kolo Muani à la Juventus ? Transfert avorté ! Dans la nuit de dimanche à lundi, les dirigeants de la Vieille Dame ont pris la décision de finalement jeter leur dévolu sur Edon Zhegrova ainsi que Luis Openda. De quoi fermera la porte à double tour pour Kolo Muani au peu trop cher du point de vue des hauts représentants bianconeri. Et maintenant ?

La Juventus ferme le dossier Kolo Muani, trois portes de sortie en Premier League ? A en croire les informations divulguées par RMC Sport ce lundi matin, trois portes de sorties en Angleterre se présenteraient à Randal Kolo Muani ainsi que ses représentants. En Premier League, Aston Villa, Tottenham ainsi que Newcastle seraient sur les rangs. Toutefois, une option s’envolerait déjà pour Kolo Muani. Les Magpies ont tranché en défaveur de l’attaquant du PSG.