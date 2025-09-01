Transfert annulé au PSG : Le coup de tonnerre à 63M€ ?

A quelques heures seulement de la fin du mercato, Randal Kolo Muani n’a toujours pas trouvé de point de chute. Alors que la Juventus se serait retirée de l’opération, deux de ses trois options de dernière minute en Angleterre privilégieraient un autre profil. A Newcastle, un transfert à 63M€ lui fermerait la porte.
Randal Kolo Muani à la Juventus ? Transfert avorté ! Dans la nuit de dimanche à lundi, les dirigeants de la Vieille Dame ont pris la décision de finalement jeter leur dévolu sur Edon Zhegrova ainsi que Luis Openda. De quoi fermera la porte à double tour pour Kolo Muani au peu trop cher du point de vue des hauts représentants bianconeri. Et maintenant ?
La Juventus ferme le dossier Kolo Muani, trois portes de sortie en Premier League ?
A en croire les informations divulguées par RMC Sport ce lundi matin, trois portes de sorties en Angleterre se présenteraient à Randal Kolo Muani ainsi que ses représentants. En Premier League, Aston Villa, Tottenham ainsi que Newcastle seraient sur les rangs. Toutefois, une option s’envolerait déjà pour Kolo Muani. Les Magpies ont tranché en défaveur de l’attaquant du PSG.
Newcastle mise sur Wissa, Aston Villa sur Sancho ?
Annoncé par le passé comme étant une piste à l’étude à Newcastle, Yoane Wissa ferait l’objet d’un accord entre l’équipe de Saint James Park et Brentford pour un transfert de 63M€ d’après Fabrizio Romano. Par ailleurs, Aston Villa se pencheraient sérieusement sur le recrutement de Jadon Sancho. Un sale début de dernière journée de mercato pour Randal Kolo Muani, qu’adviendra-t-il de l’attaquant du PSG ? Réponse dans les prochaines heures.