Mercato : Le PSG relance tout, c'est la folie pour cet attaquant !

Alexis Brunet

Depuis des mois, le PSG et la Juventus de Turin étaient en négociations pour le transfert de Randal Kolo Muani. Malheureusement pour le Français qui avait exprimé le souhait de revenir en Italie, l’opération ne va finalement pas aboutir. Toutefois, l’attaquant pourrait encore quitter Paris, puisque plusieurs formations anglaises gardent un œil sur lui.

En seconde partie de saison dernière, le PSG avait décidé de prêter de nombreux joueurs. Randal Kolo Muani par exemple avait fait le choix de rejoindre la Juventus de Turin. Une bonne décision car le Français avait retrouvé des sensations en Italie et il avait même convaincu les dirigeants turinois de le faire revenir.

Kolo Muani n’ira pas à la Juventus Depuis des mois, la Juventus de Turin était donc en négociations avec le PSG pour faire revenir Randal Kolo Muani. Les deux clubs étaient même très proches d’un accord, mais finalement le deal a capoté car le champion d’Europe demandait trop d’argent. Le Français ne rejoindra donc pas la Vieille Dame qui a décidé de foncer sur la piste Loïs Openda.