Transfert de Rabiot - OM : Le rendez-vous surprenant révélé par la presse italienne !

Axel Cornic

Un an après son arrivée, Adrien Rabiot va quitter l’Olympique de Marseille. Son avenir nous a tenu en haleine une bonne partie de cette fin de mercato, mais l’international français aurait enfin trouvé un accord avec l’AC Milan, où Massimiliano Allegri semble avoir insisté pour l’avoir sous ses ordres.

C’est la fin d’un feuilleton qui a énormément fait parler en cette fin de mercato. Placé sur la liste des transferts après la bagarre de Rennes, Adrien Rabiot serait sur le point de quitter l’OM seulement quelques semaines après Jonathan Rowe. Ce dernier a signé pour Bologna et son ancien coéquipier devrait le suivre, puisqu’il est tout proche de s’engager avec l’AC Milan selon les médias italiens.

Rabiot quitte l’OM pour Milan Une réconciliation semblait être possible, mais finalement l’international français va faire ses valises un après son arrivée à l’OM, qui devrait récupérer moins de 10M€. Car dans les négociations avec Rabiot, les Marseillais ont accepté de lui accorder un intéressement sur le montant de son transfert !