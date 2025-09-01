Mercato - OM : De Zerbi a déjà trouvé le successeur de Rabiot !

Axel Cornic

Après des long débats, Adrien Rabiot devrait bel et bien quitter l’Olympique de Marseille en cette fin de mercato. L’international français devrait vraisemblablement faire son retour en Serie A et signer pour l’AC Milan, où il retrouvera son ancien coach Massimiliano Allegri, qu’il a bien connu du côté de la Juventus.

On connaît enfin le dénouement de l’un des feuilletons de cette fin de mercato. Arrivé il y a un an, Adrien Rabiot va quitter l’OM, qui l’avait placé sur la liste des transferts après sa bagarre à Rennes. Le milieu de terrain devrait poursuivre sa carrière en Serie A, un championnat qu’il connaît très bien.

Rabiot file à Milan Après la Juventus, il devrait en effet porter les couleurs de l’AC Milan, où il ne disputera toutefois pas la Ligue des Champions cette saison. La présence de son ancien mentor Massimiliano Allegri aurait fait la différence et les médias italien parlent d’une indemnité de transfert autour des 10 ou 12M€, bonus compris.