OM : C’est le feu à Marseille, trois recrues arrivent !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L’Olympique de Marseille s’est incliné face à l’OL pendant l’Olympico dimanche soir. Une défaite qui n’a pas laissé de marbre les dirigeants puisque le directeur du football Medhi Benatia et le président Pablo Longoria ont pris la décision de boucler un transfert en urgence avec Matt O’Riley qui devrait être suivi par Nayef Aguerd et Emerson Palmieri notamment. Une fin de mercato de folie à l’OM.

Adrien Rabiot prend la porte. Depuis son altercation avec Jonathan Rowe dans le vestiaire du Roazhon Park le 15 août dernier, l’international français n’est plus le bienvenu à l’Olympique de Marseille qui l’a évincé de manière définitive du groupe de Roberto De Zerbi le 19 août, au même titre que Rowe déjà parti à Bologne. Direction l’AC Milan pour l’ancien joueur de la Juventus puisqu’un accord autour d’un transfert de 10M€. Ces derniers jours, Arthur Vermeeren a donné son aval pour s’installer en prêt à la Commanderie pendant l’intégralité de la saison.

L’OM prépare un coup surprise avec O’Riley Et il se trouve qu’un autre renfort au milieu de terrain est attendu. Dans la nuit de dimanche à lundi, en ce jour de date butoir du mercato, une nouvelle recrue pour l’OM a fuité dans la presse. RMC Sport et le journaliste Fabrizio Romano ont lâché une petite bombe : Matt O’Riley, milieu de terrain de 24 ans de Brighton, va débarquer à Marseille sous la forme d’un prêt payant de 2M€.