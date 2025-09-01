Transferts : C'est terminé pour l’OM !

Axel Cornic

Les pistes se multiplient à l’Olympique de Marseille en cette fin de mercato estival, avec Medhi Benatia et Pablo Longoria qui souhaitent offrir le plus de renforts possibles à Roberto De Zerbi. Et c’est le cas en défense, où en plus de Nayef Aguerd, le club phocéen pisterait l’international néerlandais Lutsharel Geertruida.

On ne sait plus où donner de la tête. A quelques heures de la fin du mercato, l’OM travaille d’arrache-pied pour offrir à Roberto De Zerbi un effectif le plus complet possible. Et ça va très vite, puisqu’après Arthur Vermeeren qui est venu remplacer Adrien Rabiot, les dirigeants phocéen souhaiteraient recruter en défense.

Ça bouge encore à l’OM ! Ainsi, Emerson Palmieri devrait s’engager officiellement dans les prochaines heures, mais ce n’est pas tout, puisque L’Équipe a également annoncé l’arrivée de Nayef Aguerd. Passé par Dijon et le Stade Rennais, l’international marocain devrait faire son retour en Ligue 1, mettant un terme à son aventure en Premier League avec West Ham.