L'OM le veut : Le coup «extraordinaire» qui a tout relancé !

Alexis Brunet

Pendant plusieurs semaines, l’OM était sur la piste Edon Zhegrova. Le Kosovar était vu comme une belle opportunité pour le club phocéen, qui a finalement dû s’incliner dans ce dossier. En effet, c’est la Juventus de Turin qui a eu le fin mot dans cette histoire en déboursant environ 20M€. Une opération extraordinaire qui a surpris Daniel Riolo et Walid Acherchour.

La fin de mercato promet d’être très animée à Marseille. L’OM cherche encore à se renforcer dans plusieurs secteurs, mais également à vendre. Le téléphone de Pablo Longoria va vibrer toute la journée, ce qui est une bonne nouvelle pour le président du club phocéen, qui adore ce genre de moments.

Zhegrova va filer à la Juventus de Turin Pablo Longoria s’active donc de tous les côtés et il n’arrive malheureusement pas à conclure tous les dossiers ouverts. Alors qu’il pistait Edon Zhegrova depuis plusieurs semaines, le joueur de Lille a finalement décidé de rejoindre la Juventus de Turin. D’après les informations du journaliste Fabrizio Romano, le Kosovar va rapporter 20M€ au LOSC. L’OM va donc devoir trouver une nouvelle piste pour son attaque avant la fin du mercato ce lundi à 20H.