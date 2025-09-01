Mercato : Transfert surprise à l’OM, c’est bouclé !

Alexis Brunet

Comme souvent depuis quelques années, l’OM est l’un des animateurs du sprint final du mercato. Le club phocéen ne va pas déroger à cette règle cette année, car plusieurs transferts sont attendus avant 20H ce lundi. Pablo Longoria aurait d’ailleurs bouclé l’arrivée d’un nouveau milieu de terrain, puisque Matt O’Riley doit s’engager rapidement avec Marseille en prêt sans option d’achat.

Alors qu’initialement l’OM devait réaliser un mercato d’ajustement pour la deuxième année de Roberto De Zerbi, cela a finalement été tout le contraire. Au total, déjà huit joueurs ont rejoint officiellement le sud de la France et plusieurs autres arrivées sont prévues ce lundi avant 20H, date de la fin du marché des transferts.

Matt O'Riley arrive à l’OM ! D’après les informations de RMC Sport, un nouveau milieu de terrain arrive à l’OM. En effet, Pablo Longoria aurait trouvé un accord avec Brighton pour le prêt sans option d’achat de Matt O’Riley. Le milieu de terrain de 24 ans arrive pour renforcer un secteur qui va perdre Adrien Rabiot, qui va s’engager avec l’AC Milan.