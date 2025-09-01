Mercato - OM : Il a attendu tout l’été, transfert enfin bouclé à Marseille !

Voilà une opération qui a traîné. Contrairement à ce que l’on peut croire, tout ne s’est pas fait en seulement quelques jours pour le recrutement de Nayef Aguerd. Les hauts représentants de l’OM auraient pris une première fois la température dès l’entame du mercato estival avant de se focaliser sur d’autres dossiers. Mais la semaine dernière, tout est reparti de plus belle avec l’international marocain de 29 ans de West Ham. Un transfert à 23M€ est convenu.
Pendant un certain temps, Medhi Benatia a fait du recrutement de Joel Ordonez une priorité dans el secteur défensif de l’Olympique de Marseille. Ce fut l’information communiquée par L’Equipe. Mais en raison d’une réticence du Club Bruges de finalement se séparer de l’international équatorien de 21 ans, la porte s’est refermée pour l’OM qui s’est rabattu sur… Nayef Aguerd (29 ans).
Approché en début de mercato, Aguerd n’avait pas été relancé par l’OM
Selon les informations de Foot Mercato, l’ancien joueur du Stade Rennais et de Dijon garderait un bon souvenir de ses quatre saisons passées dans l’hexagone et n’a jamais été fermé à l’idée de revenir en France et plus particulièrement du côté de l’Orange Vélodrome. Mais il lui aura fallu attendre tout le mercato puisque le comité directeur de l’OM n’était plus revenu aux informations après une entame des négociations dès le début du mercato.
Un transfert à 23M€ et un contrat de 5 ans pour Aguerd
Avec l’échec cuisant des dirigeants marseillais dans la quête de la signature de Joel Ordonez, le projet de recruter Aguerd a repris de l’ampleur dans la cité phocéenne. Un accord aurait été trouvé, selon Foot Mercato, avec West Ham pour un transfert avoisinant les 23M€. De son côté, Aguerd quitterait Londres pour s’installer à Marseille après avoir accepté d’apposer sa signature sur un contrat de cinq saisons. Ce n’est plus qu’une question d’heures désormais avant que cette opération devienne officielle. Affaire à suivre...