Mercato - OM : Il a attendu tout l’été, transfert enfin bouclé à Marseille !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Voilà une opération qui a traîné. Contrairement à ce que l’on peut croire, tout ne s’est pas fait en seulement quelques jours pour le recrutement de Nayef Aguerd. Les hauts représentants de l’OM auraient pris une première fois la température dès l’entame du mercato estival avant de se focaliser sur d’autres dossiers. Mais la semaine dernière, tout est reparti de plus belle avec l’international marocain de 29 ans de West Ham. Un transfert à 23M€ est convenu.

Pendant un certain temps, Medhi Benatia a fait du recrutement de Joel Ordonez une priorité dans el secteur défensif de l’Olympique de Marseille. Ce fut l’information communiquée par L’Equipe. Mais en raison d’une réticence du Club Bruges de finalement se séparer de l’international équatorien de 21 ans, la porte s’est refermée pour l’OM qui s’est rabattu sur… Nayef Aguerd (29 ans).

Approché en début de mercato, Aguerd n’avait pas été relancé par l’OM Selon les informations de Foot Mercato, l’ancien joueur du Stade Rennais et de Dijon garderait un bon souvenir de ses quatre saisons passées dans l’hexagone et n’a jamais été fermé à l’idée de revenir en France et plus particulièrement du côté de l’Orange Vélodrome. Mais il lui aura fallu attendre tout le mercato puisque le comité directeur de l’OM n’était plus revenu aux informations après une entame des négociations dès le début du mercato.