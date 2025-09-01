Contrat rompu : C'est le choc à l'OM...

Une saison après avoir pris le chemin de l'Arabie saoudite où il signait un pont d'or à Al-Qadsiah, Pierre-Emerick Aubameyang revenait à l'OM. Un retour qui n'était pas certain au vu de sa situation sportive parfaite au club saoudien... avant de voir son contrat coupé. Pour Téléfoot, le Gabonais a raconté le feuilleton.
A l'Olympique de Marseille, Pierre-Emerick Aubameyang (36 ans) est revenu seulement un an après son départ. Et comme l'attaquant gabonais l'a affirmé à Téléfoot ce dimanche, son retour aurait pu avoir lieu plus tôt si tout s'était passé comme espéré par Medhi Benatia. « C'est vrai que j'étais en contact avec Medhi (ndlr Benatia) déjà au mois de janvier. A l'époque il m'a dit : « t'es sûr que tu ne veux pas revenir en prêt ? » je lui ai dit « je pense que mon club ne va pas trop accepter »».
«Le football fait que finalement le club d'Al-Qadsiah a levé l'option pour résilier mon contrat»
Alors qu'il s'éclatait à Al-Qadsiah, le club saoudien a finalement pris la décision de définitivement se séparer de Pierre-Emerick Aubameyang. A la grande surprise du principal intéressé. « Ca se passait très bien, je ne comptais pas bouger de l'Arabie saoudite. Le football fait que finalement le club d'Al-Qadsiah a levé l'option pour résilier mon contrat. C'est à partir de là que j'ai commencé à recevoir un message de Medhi ».
«Ca donne envie d'aller à la guerre avec eux»
Une fois la fin de son aventure avec Al-Qadsiah actée, il n'a pas fallu attendre longtemps pour que Pierre-Emerick Aubameyang décide d'arrêter sa décision. « C'est trop marrant parce qu'à chaque fois je le vois venir, c'est drôle. « Est-ce qu'on peut s'appeler », au final on s'appelle et derrière Pablo (ndlr le président Longoria) m'appelle aussi. J'étais super content. Ca donne envie d'aller à la guerre avec eux ». Reste à savoir si Aubameyang connaîtra la même réussite qu'en 2023/2024 à l'OM avec ses 30 buts marqués.