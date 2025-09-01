Contrat rompu : C'est le choc à l'OM...

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Une saison après avoir pris le chemin de l'Arabie saoudite où il signait un pont d'or à Al-Qadsiah, Pierre-Emerick Aubameyang revenait à l'OM. Un retour qui n'était pas certain au vu de sa situation sportive parfaite au club saoudien... avant de voir son contrat coupé. Pour Téléfoot, le Gabonais a raconté le feuilleton.

A l'Olympique de Marseille, Pierre-Emerick Aubameyang (36 ans) est revenu seulement un an après son départ. Et comme l'attaquant gabonais l'a affirmé à Téléfoot ce dimanche, son retour aurait pu avoir lieu plus tôt si tout s'était passé comme espéré par Medhi Benatia. « C'est vrai que j'étais en contact avec Medhi (ndlr Benatia) déjà au mois de janvier. A l'époque il m'a dit : « t'es sûr que tu ne veux pas revenir en prêt ? » je lui ai dit « je pense que mon club ne va pas trop accepter »».

«Le football fait que finalement le club d'Al-Qadsiah a levé l'option pour résilier mon contrat» Alors qu'il s'éclatait à Al-Qadsiah, le club saoudien a finalement pris la décision de définitivement se séparer de Pierre-Emerick Aubameyang. A la grande surprise du principal intéressé. « Ca se passait très bien, je ne comptais pas bouger de l'Arabie saoudite. Le football fait que finalement le club d'Al-Qadsiah a levé l'option pour résilier mon contrat. C'est à partir de là que j'ai commencé à recevoir un message de Medhi ».