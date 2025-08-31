Transfert à 3M€ : Il revient à Paris, la surprise est totale !

Axel Cornic

Chaque été lors du marché des transferts, tous les yeux sont tournés vers le Paris Saint-Germain. Mais cette fois, un autre club a fait parler de lui dans la capitale, puisque Paris Football Club a fait des gros investissements pour sa montée en Ligue 1.

C’est l’une des particularités de cette saison. Pour la première fois depuis des décennies, un derby parisien va avoir lieu entre le PSG et le Paris FC, qui est monté de Ligue 2. Et grâce à des investisseurs plus que solides, les promus ont réalisé un premier mercato assez convaincant.

Trapp au PFC... Au total, plus de 50M€ ont été dépensés dans l’autre club parisien, dans l’espoir de pourvoir rester en Ligue 1 au moins une saison de plus. On peut ainsi noter la signature de Kevin Trapp, ancien du PSG, mais également les arrivées de Pierre Lees-Melou, Moses Simon ou encore de William Geubbels.