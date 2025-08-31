Transferts : L’OM va mettre le feu sur le mercato !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’Arthur Vermeeren, prêté avec option d’achat par le RB Leipzig, est arrivé samedi soir à Marseille, il ne sera pas le seul à rejoindre l’OM d’ici à la fermeture du mercato. L’international belge va bientôt être suivi d’Emerson Palmieri et le club olympien travaille également sur les dossiers Nayef Aguerd, Lutsharel Geertruida et Edon Zhegrova.

Personne ne l’avait vu venir, mais Arthur Vermeeren (20 ans) est bien arrivé à Marseille samedi soir. À la recherche d’un renfort au milieu de terrain, l’OM a conclu un accord avec le RB Leipzig pour le prêt avec option d’achat de l’international belge (6 sélections), dans le cadre d’une opération estimée au total à 21,5M€.

L’OM négocie pour Geertruida et Aguerd Un club avec lequel l’OM est en négociations pour un autre joueur, Lutsharel Geertruida (25 ans), ce que confirme L’Équipe. Alors que la piste Joel Ordóñez (21 ans, Club Bruges) s’éloigne, Marseille est entré en contact avec le RB Leipzig pour l’international néerlandais (17 sélections) et les discussions dans l’optique de son arrivée avancent bien.