Mercato - OM : «C'est fini» pour cet attaquant, l'annonce choc !

Alexis Brunet

Depuis plusieurs semaines, l’OM est sur les traces d’Edon Zhegrova. Le Kosovar est vu comme un renfort de poids pour le club phocéen en attaque, mais Olivier Létang a élevé la voix dernièrement. Le président de Lille n’a pas apprécié le fait que Marseille négocie directement avec le joueur et a même affirmé qu’il ne devrait pas signer dans le sud de la France. Mais selon Walid Acherchour, ce feuilleton n’est pas encore fini.

Samedi, après la très large victoire de Lille contre Brest (7-1), Olivier Létang a été interrogé par beIN SPORTS sur le cas Edon Zhegrova, annoncé comme étant très proche de l’OM. Le président lillois s’est montré très ferme et selon lui son attaquant ne rejoindra pas Marseille. « Je pense qu’il n’ira pas à l’OM. Pour un certain nombre de raisons. Est-ce qu’il sera Lillois ? Réponse mardi. Ce qu’il s’est passé doit rester entre Pablo Longoria et moi. Je l’ai contacté après avoir vu des informations dans la presse en lui disant : "si vous êtes intéressé, venez maintenant parce qu’il y aura d’autres clubs après et des conditions". On n’a pas eu d’échange sur le sujet. »

« Je pense qu'il ne ferme pas la porte » Olivier Létang s’est donc montré très clair sur le sujet, mais selon Walid Acherchour la porte ne serait pas totalement fermée dans ce dossier pour l’OM, comme il l’a confié dans l’After Foot. « La déclaration de Létang sur Zhegrova ? Je pense qu'il ne ferme pas la porte, mais qu'il envoie un petit signal médiatique en disant : si Marseille le veut véritablement, il faudra que ce soit à mes conditions. Il est dans son rôle Olivier Létang. Ou sinon, il y a une autre façon de voir les choses : c'est qu'il ira à la Juventus avec Damien Comolli. Je pense que c'est une sortie médiatique comme Létang peut en faire. En plus, il y a un petit jeu médiatique avec Marseille et Longoria depuis quelque temps. Donc, ce n'est pas fini pour moi (…). »