Mercato - OM : Le transfert d’un attaquant relancé en Ligue 1 ?

Alors qu’il a vu Pierre-Emerick Aubameyang débarquer à son poste, Neal Maupay était annoncé sur le départ, mais devrait finalement rester à l’OM, comme indiqué par Le 10 Sport. Toutefois, un club de Ligue 1 intéressé par l’attaquant âgé de 29 ans aurait tout de même réactivé cette piste ces dernières heures.

Si une porte de sortie a été trouvée à Faris Moumbagna, prêté avec option d’achat à Cremonese et Azzedine Ounahi (25 ans), transféré à Gérone, d’autres joueurs annoncés partants pourrait finalement rester à l’OM. C’est le cas de Neal Maupay, comme indiqué par Le 10 Sport.

Maupay parti pour rester à l’OM Brentford et le Genoa étaient intéressés, mais à l’heure actuelle, la tendance est à ce que Neal Maupay reste à l’OM, où il est apprécié par l’ensemble du club, de Roberto De Zerbi aux dirigeants en passant par ses coéquipiers. D’après les informations de Foot Mercato, un club de Ligue 1 pourrait en revanche faire une tentative de dernière minute pour le recruter.