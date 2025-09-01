«C’était difficile et triste…» : Le calvaire vécu à l’OM !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Battu par l’Olympique Lyonnais (0-1) ce dimanche soir, l’OM est en difficulté en ce début de saison. Leonardo Balerdi est passé à côté de son match, inscrivant notamment un but contre son camp en fin de partie. Après la rencontre, le capitaine phocéen a assumé ses responsabilités avant la trêve internationale…

L’Olympico a tourné à l’avantage de l’OL ce dimanche soir, s’imposant sur sa pelouse contre l’OM à la suite d'un but contre son camp de Leonardo Balerdi (89e). Une rencontre que la bande à Roberto De Zerbi a disputé en infériorité numérique pendant une heure suite à l’expulsion de CJ Egan-Riley à la 29e minute de jeu. Présent en zone mixte après la partie, Leonardo Balerdi a fait son mea-culpa.

« Une défaite qui fait mal » « Oui, c’est très dur. On était venus chercher les trois points. Après mon erreur, je prends la responsabilité de l’expulsion de CJ. C’est moi qui ai commencé, ensuite c’est devenu compliqué. Pour moi, ici, ce soir, c’était difficile et triste, a regretté le capitaine de l’OM. C’est une défaite qui fait mal. Pour le vestiaire aussi, c’est dur. Maintenant, on a la trêve. On doit réfléchir à ce qu’on a mal fait et repartir. Mais aujourd’hui, c’est compliqué à encaisser. »