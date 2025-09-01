«C’était difficile et triste…» : Le calvaire vécu à l’OM !

Battu par l’Olympique Lyonnais (0-1) ce dimanche soir, l’OM est en difficulté en ce début de saison. Leonardo Balerdi est passé à côté de son match, inscrivant notamment un but contre son camp en fin de partie. Après la rencontre, le capitaine phocéen a assumé ses responsabilités avant la trêve internationale…
L’Olympico a tourné à l’avantage de l’OL ce dimanche soir, s’imposant sur sa pelouse contre l’OM à la suite d'un but contre son camp de Leonardo Balerdi (89e). Une rencontre que la bande à Roberto De Zerbi a disputé en infériorité numérique pendant une heure suite à l’expulsion de CJ Egan-Riley à la 29e minute de jeu. Présent en zone mixte après la partie, Leonardo Balerdi a fait son mea-culpa.
« Une défaite qui fait mal »
« Oui, c’est très dur. On était venus chercher les trois points. Après mon erreur, je prends la responsabilité de l’expulsion de CJ. C’est moi qui ai commencé, ensuite c’est devenu compliqué. Pour moi, ici, ce soir, c’était difficile et triste, a regretté le capitaine de l’OM. C’est une défaite qui fait mal. Pour le vestiaire aussi, c’est dur. Maintenant, on a la trêve. On doit réfléchir à ce qu’on a mal fait et repartir. Mais aujourd’hui, c’est compliqué à encaisser. »
« Un match comme ça, c’est très dur mentalement »
« Il faut travailler, il faut s’améliorer, parce que le chantier est grand, a ajouté Balerdi, rapporté par Le Phocéen. Il faut d’abord se calmer, parce qu’un match comme ça, c’est très dur mentalement. On doit profiter de la trêve pour se recentrer. Il faut rester humbles : on a fait de bonnes choses, mais pas ce soir. Il faut recommencer, retrouver de la confiance, parce qu’on a un long chemin devant nous. On doit continuer. »
Interrogé en conférence de presse, Roberto De Zerbi n'a pas voulu accabler son joueur : « Je n'ai rien à lui dire, honnêtement. Oui, il a fait une erreur. Mais s'il faut se dire les choses, on le fait dans le vestiaire. Au-delà de la prestation qui peut être plus ou moins bonne, je n'ai rien à ajouter à son sujet. »