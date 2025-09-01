OM : Une star du Real Madrid rêve d'aller à Marseille !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Pour son grand retour en Ligue des Champions, l'OM lancera sa campagne européenne par un très gros choc à Santiago Bernabeu contre le Real Madrid. Interrogé sur ce match, Aurélien Tchouaméni a révélé qu'il aurait préféré aller à Marseille afin de profiter de l'ambiance du Stade Vélodrome.

De retour en Ligue des champions, l'OM va entamer sa campagne européenne par un énorme choc contre le Real Madrid. Le club phocéen se rendra au stade Santiago Bernabeu le 16 septembre. Et bien qu'il ait hâte de démarrer la compétition, Aurélien Tchouaméni assure qu'il aurait préféré jouer le match au Vélodrome.

Tchouaméni voulait jouer au Vélodrome « J'étais content quand j'ai vu le tirage, de savoir qu'on va jouer contre des clubs français. Ça m'aurait fait plaisir d'aller jouer à Monaco et à Marseille », lance le milieu de terrain du Real Madrid en zone mixte après la victoire contre Majorque, avant d'en rajouter une couche sur Marseille.