Mbappé et Dembélé : La guerre est déclarée à l'OM !

Ce samedi, le calendrier de la saison régulière de Ligue des champions 2025/2026 a été dévoilé par l'UEFA. Le verdict est tombé pour l'Olympique de Marseille qui commencera très fort avec un déplacement chez le détenteur de 15 Ligues des champions : le Real Madrid de Kylian Mbappé le 16 septembre. Et ce, juste avant de se frotter au PSG d'Ousmane Dembélé.

Kylian Mbappé continue son tour des stades en France. Grâce à la nouvelle formule de la Ligue des champions avec la phase de saison régulière mise en place lors de l'exercice précédent, les clubs présents en C1 rencontrent 8 équipes avant la phase à élimination directe. Le meilleur buteur de l'histoire du PSG avait eu la possibilité d'affronter le Stade Brestois et le LOSC la saison dernière.

Mbappé le 16 septembre au Bernabeu pour l'OM... Le tirage au sort de la saison régulière 2025/2026 de la Ligue des champions s'est déroulé à Monaco jeudi soir. Et le Real Madrid de Kylian Mbappé recevra l'AS Monaco le 20 janvier prochain ainsi que l'OM dès le 16 septembre, soit la première des huit journées de cette saison régulière.