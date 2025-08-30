OM : La surprise de De Zerbi pour remplacer Rabiot ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Auteur d’une belle entrée en jeu le week-end dernier face au Paris FC (5-2) avec deux passes décisives à son actif, Bilal Nadir pourrait être titulaire dimanche lors du déplacement de l’OM sur la pelouse de l’OL. Le joueur âgé de 21 ans serait positionné en numéro 10 et remplacerait ainsi Adrien Rabiot, qui occupait ce poste avant sa mise à l’écart.

Battu à Rennes lors de la première journée de Ligue 1 (1-0), l’OM s’est relancé le week-end dernier en s’imposant à domicile face au Paris FC (5-2). Une rencontre au cours de laquelle l’entrée de Bilal Nadir a eu un réel impact. Alors qu’il a remplacé Timothy Weah à l’heure de jeu, le milieu de terrain âgé de 21 ans a su saisir sa chance et s’est notamment distingué par deux passes décisives, pour Pierre-Emerick Aubameyang et Pierre-Emile Hojbjerg.

« Nadir fait partie du patrimoine de Marseille » Une performance saluée par Roberto De Zerbi vendredi en conférence de presse : « Bilal Nadir a eu un réel impact contre le PFC, il a changé le match. Il a eu un problème à l'épaule ces derniers mois, c'est pour ça qu'il ne jouait pas. Il a toujours très bien joué. Contre Le Havre (l'année dernière), il avait fait un bon match déjà. Il fait partie du patrimoine de Marseille. Lui, Robinio Vaz, Bakola, si j'avais plus de joueurs comme ça, je leur ferais tout autant confiance. J'ai envie de leur donner de l'importance et ils doivent se sentir importants. Si on est fort, on est fort même à... 18 ans. »