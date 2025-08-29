«J'espère rester longtemps ici», l'annonce surprise à l'OM !

Ce vendredi, l’OM a officialisé l’arrivée d’Hamed Junior Traoré en provenance de Bournemouth. L’international Ivoirien a été présenté face à la presse ce vendredi après-midi. S’il a notamment rappelé sa proximité avec Roberto De Zerbi, connu à Sassuolo, le milieu offensif de 25 ans s’est surtout annoncé dans la durée à Marseille.
Si la fin du mercato estival approche, l’OM continue de se montrer ambitieux en se renforçant notamment au niveau de son entrejeu. Ce vendredi après-midi, le club phocéen a officialisé un beau coup, en annonçant l’arrivée d’Hamed Junior Traoré en provenance de Bournemouth dans le cadre d’un prêt avec option d’achat quasi-obligatoire de 7,5M€. Le milieu offensif ivoirien sort d’une belle saison en Ligue 1 avec l’AJ Auxerre, et connaît parfaitement Roberto De Zerbi, pour avoir évolué sous les ordres de l’Italien à Sassuolo il y a quelques années.
« Dès juin, on a pensé à Traoré »
Présent en conférence de presse ce vendredi, Roberto De Zerbi s’est exprimé au sujet de sa nouvelle recrue, vantant notamment sa polyvalence : « Dès juin, on a pensé à Traoré. C’est un très bon joueur. Il a déjà joué en France, je l’ai entraîné. Il peut occuper deux ou trois postes différents en attaque : ailier, numéro 10, attaquant sur le côté droit. C’est un joueur qui va nous servir », a ainsi confié l’entraîneur de l’OM.
« Peu importe le poste, je donnerai le maximum »
De son côté, Hamed Junior Traoré se voit s’installer dans la durée au sein de l’effectif marseillais. « J'ai parlé aux dirigeants et je connais bien le coach, c'est quelqu'un qui tient sa parole et il m'a fait jouer à tous les rôles offensifs (à Sassuolo entre 2019 et 2021). Peu importe le poste, je donnerai le maximum. Marseille je connais un peu, c'est un grand club et très ambitieux. C'était parfait pour moi. Je suis conscient de la concurrence avec les autres, de ce que je vais vivre. (...) J'espère rester longtemps ici », a-t-il confié lors de sa présentation ce vendredi.