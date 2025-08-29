«J'espère rester longtemps ici», l'annonce surprise à l'OM !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce vendredi, l’OM a officialisé l’arrivée d’Hamed Junior Traoré en provenance de Bournemouth. L’international Ivoirien a été présenté face à la presse ce vendredi après-midi. S’il a notamment rappelé sa proximité avec Roberto De Zerbi, connu à Sassuolo, le milieu offensif de 25 ans s’est surtout annoncé dans la durée à Marseille.

Si la fin du mercato estival approche, l’OM continue de se montrer ambitieux en se renforçant notamment au niveau de son entrejeu. Ce vendredi après-midi, le club phocéen a officialisé un beau coup, en annonçant l’arrivée d’Hamed Junior Traoré en provenance de Bournemouth dans le cadre d’un prêt avec option d’achat quasi-obligatoire de 7,5M€. Le milieu offensif ivoirien sort d’une belle saison en Ligue 1 avec l’AJ Auxerre, et connaît parfaitement Roberto De Zerbi, pour avoir évolué sous les ordres de l’Italien à Sassuolo il y a quelques années.

« Dès juin, on a pensé à Traoré » Présent en conférence de presse ce vendredi, Roberto De Zerbi s’est exprimé au sujet de sa nouvelle recrue, vantant notamment sa polyvalence : « Dès juin, on a pensé à Traoré. C’est un très bon joueur. Il a déjà joué en France, je l’ai entraîné. Il peut occuper deux ou trois postes différents en attaque : ailier, numéro 10, attaquant sur le côté droit. C’est un joueur qui va nous servir », a ainsi confié l’entraîneur de l’OM.