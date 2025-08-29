OM - Véronique Rabiot : De Zerbi rétablit la vérité en direct !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Depuis le début de sa carrière, Adrien Rabiot a décidé de faire confiance à sa mère pour gérer l’aspect sportif. Mais voilà qu’aujourd’hui, Véronique Rabiot est en plein coeur du conflit avec l’OM. C’est ainsi qu’il a pu être expliqué par certains que le milieu de terrain olympien s’était vu conseiller de changer d’agent et ainsi prendre ses distances avec sa mère. Une demande qui n’est en tout cas pas venue de Roberto De Zerbi.

Cela fait maintenant plusieurs jours que le conflit est ouvert entre l’OM et Adrien Rabiot. Et voilà que via diverses interventions médiatiques, Véronique Rabiot a ajouté de l’huile sur le feu. Des sorties qui n’ont clairement pas été appréciées au sein du club phocéen. C’est ainsi que Rabiot se serait vu conseiller de changer d’agent et prendre ainsi ses distances avec sa mère.

« Ce n’est pas du tout le type de personne que je suis » En conférence de presse ce vendredi, Roberto De Zerbi a évoqué une nouvelle fois le cas Adrien Rabiot. L’entraîneur de l’OM a alors été très clair concernant Véronique Rabiot, expliquant rapporté par RMC : « Je n’ai jamais imaginé donner des conseils pour changer les personnes (l’inciter à changer d’agent). Ce n’est pas du tout le type de personne que je suis, le fait de créer des problèmes et de mettre des personnes l’une contre l’autre. Non, ça ne m’est jamais vraiment passé par l’esprit ».