Rabiot - OM : Il annonce le divorce en direct !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis quelques jours, une potentielle réintégration d’Adrien Rabiot au sein de l’effectif de l’OM est évoquée. A l’issue du tirage de la phase de championnat de la Ligue des Champions ce jeudi, Pablo Longoria a confirmé qu’il était prêt à discuter avec le milieu de terrain français. Samir Nasri lui en revanche, est bien plus pessimiste à ce sujet.

A quelques jours de la clôture du mercato estival, le cas Adrien Rabiot fait jaser. Toujours à l’écart du groupe de l’OM, le milieu de terrain français pourrait potentiellement être réintégré au sein de l’effectif phocéen à en croire les dires de l’entraîneur Roberto De Zerbi. Après la victoire face au Paris FC samedi dernier, l’Italien a ouvert la porte à un dialogue à l’issue positive avec son joueur clé. Ce jeudi, Pablo Longoria est allé dans ce sens également.

Longoria ouvre la porte à Rabiot « C'est toujours la question d'actualité. On doit être très clair: dans le club, tout le monde me connaît depuis des années. La porte de mon bureau est toujours ouverte aux joueurs. Qu'ils soient vers la sortie ou non. La chose la plus importante, c'est de se parler comme des adultes, d'être sincères. Parler, juste parler. Ma porte est toujours ouverte. Tous les joueurs de notre effectif sous contrat savent que ma porte est ouverte. En ce moment, il est sous contrat et encore jusqu'à la fin du mercato, il y a encore des possibilités. On discute comme des adultes, ma porte est ouverte », a ainsi confié le président de l’OM au micro de Canal +.