Mourinho à l'OM, la décision explosive !

Ce mercredi, l'OM a annoncé la mise à pied de Frédéric Gonçalves, entraîneur de l'équipe féminine. Une décision qui fait suite notamment à une bagarre lors d'un récent match amical. Mais voilà que Gonçalves avait également perdu son vestiaire au cours des derniers jours en se prenant pour José Mourinho. Explications.

« L’Olympique de Marseille annonce la mise à pied de l'entraîneur de l'équipe professionnelle féminine, Frédéric Gonçalves ». A quelques jours de la reprise du championnat de France, l'OM s'est donc séparé de l'entraîneur des féminines. Une décision forte alors que plus rien ne semblait aller dans le vestiaire avec Frédéric Gonçalves. En effet, sa méthode de coaching ne serait pas passée auprès des joueuses de l'OM.

« L'entraîneur a mis un bazar monstre » Pour L'Equipe, un proche du vestiaire de l'OM a expliqué comment une décision de Frédéric Gonçalves a mis le feu aux poudres. « L'entraîneur a mis un bazar monstre dans l'équipe car il a dit à toutes les joueuses qu'elles repartaient de zéro, qu'il ne savait pas sur qui il allait compter cette année », a expliqué cette source.