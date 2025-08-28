OM : «Toujours en train de se plaindre», il balance cash sur De Zerbi

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors que l’OM se prépare à disputer la Ligue des champions, le club phocéen est sous haute pression pour réussir son début de saison. À quelques jours de la fin du mercato, l'ancien champion du monde Christophe Dugarry s'en est pris ouvertement à Roberto De Zerbi, dénonçant un manque de cohérence tactique.

L’OM aborde une saison cruciale, marquée par son retour sur la scène européenne avec la Ligue des champions. Cette compétition représente un enjeu majeur pour le club, tant sur le plan sportif que sur le plan économique. Les dirigeants, menés par Pablo Longoria, ont placé de grandes attentes sur Roberto De Zerbi, recruté pour impulser un projet ambitieux sur trois ans. La première année a été jugée encourageante avec une deuxième place en Ligue 1. Mais Christophe Dugarry attend mieux du technicien italien.

L'avertissement lancé à De Zerbi « Lui et les dirigeants jouent leur crédibilité. Il est le centre d’un projet de trois ans. La première année, le train est arrivé à l’heure. Après, j’espère que De Zerbi à autre chose dans sa besace. J’espère qu’il est capable de nous proposer autre chose tactiquement. Pour l’instant, c’est trop classique. On veut voire une touche De Zerbi plus importante » a déclaré le champion du monde 1998 avant de se montrer plus agressif et de dévoiler le fond de sa pensée sur De Zerbi.