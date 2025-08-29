OM - Divorce avec Rabiot : «Un joueur auquel je suis très attaché», la grande annonce qui relance le feuilleton !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Adrien Rabiot n'est plus le bienvenu à l'OM. C'était du moins la première communication médiatique du club suite à sa bagarre avec Jonathan Rowe. Par la suite, Roberto De Zerbi s'est dit ouvert à son retour, mais le divorce semble prononcé et un ancien partenaire surgit d'Italie.

Le torchon a-t-il complètement brûlé entre l'OM et Adrien Rabiot ? Evincé du groupe de Roberto De Zerbi depuis le début de la semaine dernière en raison de son altercation avec Jonathan Rowe, le milieu de terrain de l'équipe de France a été défendu par sa mère et représentante Véronique Rabiot qui n'a pas manqué d'égratigner les dirigeants de l'Olympique de Marseille, rendant très compliquée une éventuelle réintégration.

«Nous ne nous sommes plus appelés depuis le début des vacances» En ces derniers jours du mercato qui fermera ses portes le 1er septembre au soir, il est question d'un éventuel transfert d'Adrien Rabiot à l'AC Milan où il retrouverait Massimiliano Allegri qu'il a connu à la Juventus. Un rapprochement récent ? Le coach italien a nié. « Absolument pas. Nous ne nous sommes plus appelés depuis le début des vacances »