OM - Divorce avec Rabiot : «Un joueur auquel je suis très attaché», la grande annonce qui relance le feuilleton !

Adrien Rabiot n'est plus le bienvenu à l'OM. C'était du moins la première communication médiatique du club suite à sa bagarre avec Jonathan Rowe. Par la suite, Roberto De Zerbi s'est dit ouvert à son retour, mais le divorce semble prononcé et un ancien partenaire surgit d'Italie.
Le torchon a-t-il complètement brûlé entre l'OM et Adrien Rabiot ? Evincé du groupe de Roberto De Zerbi depuis le début de la semaine dernière en raison de son altercation avec Jonathan Rowe, le milieu de terrain de l'équipe de France a été défendu par sa mère et représentante Véronique Rabiot qui n'a pas manqué d'égratigner les dirigeants de l'Olympique de Marseille, rendant très compliquée une éventuelle réintégration.
«Nous ne nous sommes plus appelés depuis le début des vacances»
En ces derniers jours du mercato qui fermera ses portes le 1er septembre au soir, il est question d'un éventuel transfert d'Adrien Rabiot à l'AC Milan où il retrouverait Massimiliano Allegri qu'il a connu à la Juventus. Un rapprochement récent ? Le coach italien a nié. « Absolument pas. Nous ne nous sommes plus appelés depuis le début des vacances »
«C’est un joueur de l’Olympique de Marseille»
De passage en conférence de presse jeudi, Allegri a cependant avoué entretenir une relation privilégiée avec l'international français. « C'est un joueur auquel je suis très attaché, car nous avons travaillé ensemble à la Juventus et que nous avons une bonne relation. C’est un joueur de l’Olympique de Marseille ».