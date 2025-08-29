Clash sur les réseaux sociaux : La provocation qui va faire du bruit à l'OM !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'OM ne disputait aucune compétition européenne la saison dernière, mais retrouve la Ligue des champions pour cet exercice 2025/2026. Au printemps 2024, l'Olympique de Marseille voyait ses rêves de finale de Ligue Europa s'envoler à cause d'une élimination face à l'Atalanta. Un souvenir ravivé par le club bergamote dans la foulée du tirage au sort de la saison régulière.

Jeudi soir, à Monaco, le traditionnel tirage au sort de la saison régulière de la Ligue des champions a eu lieu. Pour la première fois en trois ans, l'OM était concerné par l'évènement et a vécu son premier tirage de cette nouvelle formule de C1 instaurée pour la saison 2024/2025 dont le PSG, son ennemi historique, est sorti sacré.

L'OM retrouve l'Atalanta en Ligue des champions, son dernier bourreau européen Pour ce retour aux affaires, l'OM a été servi. Les hommes de Roberto De Zerbi se déplaceront sur les pelouses du Real Madrid, du Club Bruges, du Sporting Lisbonne et de l'Union Saint-Gilloise. Pour ce qui est des réceptions, Liverpool, l'Ajax, Newcastle et l'Atalanta viendront à l'Orange Vélodrome. Le dernier club cité laisse un souvenir amer aux supporters de l'OM.