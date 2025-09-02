«Médiocre», Pierre Ménès fracasse un joueur de l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Fautif sur l’action qui a entraîné l’expulsion de CJ Egan-Riley dimanche lors de la défaite de l’OM sur la pelouse de l’OL (1-0), Leonardo Balerdi a été vivement critiqué par Pierre Ménès. Ce dernier considère l’international argentin comme « médiocre » et estime qu’il a plombé son équipe plus d’une fois.

« Je prends la responsabilité de l’expulsion de CJ. » Leonardo Balerdi ne s’est pas caché, après la défaite de l’OM contre l’OL dimanche soir (1-0). Le capitaine marseillais a assumé son erreur qui a entraîné l’expulsion de son coéquipier CJ Egan-Riley, lui qui avait déjà couvert Ludovic Blas sur le but encaissé à Rennes (1-0).

« J’ai toujours trouvé que c’était un défenseur médiocre » Cela n’a pas empêché Pierre Ménès de violemment le critiquer, dans une vidéo diffusée sur sa chaîne YouTube : « Je n’ai jamais été fan de Balerdi, j’ai toujours trouvé que c’était un défenseur médiocre, un joueur qui fait beaucoup d’esbroufe. C’est bien d’avoir de la grinta, mais il ne faut pas avoir que ça. Si ton seul point fort dans le foot c’est de faire “vamos”… »