Transferts : Un champion du monde à l’OM, une date est annoncée

Sur le gong ! L'OM a bouclé le prêt de Benjamin Pavard (Inter) ce lundi soir. Mais le champion du monde 2018 ne retrouvera ses coéquipiers que dans quelques jours. Attendu à Clairefontaine après le forfait de William Saliba (Arsenal), le défenseur de l'Inter ne rejoindra Marseille qu'après la trêve internationale.
L’OM a fait parler son ambition dans les ultimes heures du mercato estival. Le club phocéen a officialisé ce lundi soir l’arrivée en prêt de Benjamin Pavard, en provenance de l’Inter Milan. Une opération surprise, conclue sur le gong, qui renforce considérablement la défense marseillaise. Âgé de 29 ans, l’ancien joueur du Bayern Munich et champion du monde 2018 apporte avec lui une expérience inestimable, tant sur la scène nationale qu’européenne.
Le gros coup de l'OM en défense
Malgré cette signature très attendue, les supporters marseillais devront faire preuve de patience. Benjamin Pavard ne portera pas immédiatement le maillot de l’OM. Comme indiqué par La Provence, le défenseur tricolore a été appelé en renfort par Didier Deschamps pour rejoindre l’équipe de France, après le forfait de William Saliba. Il est donc attendu à Clairefontaine pour préparer les prochaines rencontres internationales.
Pavard attendu à Marseille
Le retour de Pavard en club n’est pas prévu avant le 10 septembre, soit au lendemain du match face à l'Islande. Il ne pourra donc participer aux premières séances collectives de l’OM qu’à partir de cette date. En attendant, les supporters marseillais peuvent savourer l’idée de voir un nouveau champion du monde porter les couleurs olympiennes