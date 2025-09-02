Transferts : Un champion du monde à l’OM, une date est annoncée

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Sur le gong ! L'OM a bouclé le prêt de Benjamin Pavard (Inter) ce lundi soir. Mais le champion du monde 2018 ne retrouvera ses coéquipiers que dans quelques jours. Attendu à Clairefontaine après le forfait de William Saliba (Arsenal), le défenseur de l'Inter ne rejoindra Marseille qu'après la trêve internationale.

L’OM a fait parler son ambition dans les ultimes heures du mercato estival. Le club phocéen a officialisé ce lundi soir l’arrivée en prêt de Benjamin Pavard, en provenance de l’Inter Milan. Une opération surprise, conclue sur le gong, qui renforce considérablement la défense marseillaise. Âgé de 29 ans, l’ancien joueur du Bayern Munich et champion du monde 2018 apporte avec lui une expérience inestimable, tant sur la scène nationale qu’européenne.

Le gros coup de l'OM en défense Malgré cette signature très attendue, les supporters marseillais devront faire preuve de patience. Benjamin Pavard ne portera pas immédiatement le maillot de l’OM. Comme indiqué par La Provence, le défenseur tricolore a été appelé en renfort par Didier Deschamps pour rejoindre l’équipe de France, après le forfait de William Saliba. Il est donc attendu à Clairefontaine pour préparer les prochaines rencontres internationales.